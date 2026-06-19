Tensión en el Concejo Municipal de Barú por asistencia y el manejo de los recursos

La relación entre el alcalde de Barú, Franklin Valdés, y la representante del corregimiento de Puerto Armuelles, Yarisell Gaitán, se ha mantenida tensa los últimos dos años.

Valdés afirmó a Metro Libre que no ha recibido solicitudes formales de reunión por parte de la representante y que la interacción con su despacho se ha limitado a notas relacionadas con trabajos operativos.

“No he recibido ninguna invitación formal a una reunión por parte de la representante Gaitán. Lo único que ha llegado son notas solicitando el envío de cuadrillas para la poda o tala de árboles. En cuanto a reuniones, no ha habido ninguna. Y si llegara a verla, me reuniría con quien considere necesario”, manifestó.

Valdés defendió su gestión señalando que mantiene actividad en distintas instituciones y contacto con la ciudadanía fuera del concejo.

Por su parte, la representante de Puerto Armuelles, Yarisell Gaitán, cuestionó la presencia del alcalde en las sesiones del Concejo Municipal de Barú durante el año 2026.

“De 25 sesiones realizadas hasta la fecha, el alcalde solamente ha asistido a 4. En algunas ocasiones ha justificado su ausencia indicando que mantiene reuniones o giras con distintas entidades, sin embargo, en las pocas veces que ha estado presente, normalmente llega cuando la sesión ya ha iniciado y se retira antes de que culmine, por lo que su participación suele ser bastante breve”, señaló Gaitán en entrevista.