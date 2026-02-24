Tenga cuidado con las carteristas y ladrones de autos

El hurto a las personas y a los autos sigue siendo una de las prácticas más comunes para los delincuentes en el país, afirman las autoridades de seguridad.

La mayor Yerixza Córdoba, oficial de la DIJ, explicó que las carteristas suelen operar aprovechando empujones, aglomeraciones y distracciones. “Usan el contacto físico accidental para cometer el hecho” y añadió que algunos de estos delincuentes cargan bolsos grandes o telas para ocultar lo hurtado, actúan con rapidez y luego se mezclan entre la multitud para evitar ser identificados.

En cuanto al hurto de autos, Córdoba detalló que “los delincuentes observan vehículos con objetos visibles en su interior, rompen vidrios o abren puertas que no cuentan con seguro, y aprovechan momentos de descuido en semáforos, estacionamientos o paradas breves”.

Asimismo, la mayor destacó que estos delitos suelen registrarse en paradas de buses, terminales de transporte, mercados públicos, centros comerciales, áreas turísticas, eventos masivos, calles céntricas con alto flujo peatonal, estacionamientos públicos y vías transitadas.

Por su parte, el capitán Aramis Hassan explicó que otra modalidad frecuente consiste en acceder al vehículo desde la parte inferior para abrir la capota y sustraer piezas como la computadora y la batería, que posteriormente son comercializadas en el mercado negro.

Ante los hurtos, Hassan recomendó mantener bolsos y mochilas cerrados y preferiblemente al frente del cuerpo, no portar celulares o billeteras en bolsillos traseros, evitar exhibir objetos de valor en lugares concurridos, no dejar pertenencias visibles dentro del vehículo, asegurar puertas y ventanas, mantenerse atentos a empujones o distracciones inusuales y denunciar cualquier hecho sospechoso ante las autoridades.