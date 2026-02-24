Histórica travesía de 11km entre Veracruz y Taboga

ML | La atleta panameña Ana María Guerra hizo historia al convertirse en la primera mujer con discapacidad en completar la travesía de 11 kilómetros en aguas abiertas, nadando desde Veracruz hasta la isla Taboga, informó Pandeportes.

“Un desafío que muchos pensaron imposible, pero que ella enfrentó con valentía y determinación en cada brazada. Meses de preparación, sacrificios, momentos dulces y también amargos formaron parte del proceso”, explicó la institución.

“Con resiliencia, perseverancia y una fe inquebrantable, Ana demostró que no importa cuán grande sea el reto: cuando te lo propones de verdad, no hay límites que puedan detenerte”, añadió el comunicado.

Tras el éxito del proyecto “Sin Límites: Taboga a mar abierto”, Guerra planea participar en el Oceanman Cozumel, en México, en agosto de 2026. Además, busca clasificar a un mundial de aguas abiertas y llevar la bandera de Panamá a una ultramaratón.

El Club Kiwanis Guayacán reconoció el trabajo de una de sus socias. “Ana María demuestra que los límites muchas veces solo existen hasta que alguien decide desafiarlos”, expresaron.