Taiwán entrega donación humanitaria a familias afectadas por el terremoto en Panamá

El Gobierno de Taiwán realizó una donación humanitaria de alimentos, suministros esenciales y artículos de primera necesidad para apoyar a las familias panameñas afectadas por el terremoto que impactó diversas comunidades del país.

La contribución fue gestionada a través de la Asociación de Profesionales Egresados de Taiwán (APEdET) y entregada al Grupo de Amistad Parlamentaria Panamá-Taiwán, que tendrá a su cargo facilitar la distribución de los insumos entre las comunidades damnificadas de las provincias de Azuero y Coclé.

La entrega contó con la presencia del vicepresidente de Asamblea, Manuel Cohen, y los diputados Ronald De Gracia, Néstor Guardia y Julio de la Guardia, quienes representan áreas afectadas por el movimiento sísmico.