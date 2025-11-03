Suspenden zarpes de naves en Costa Arriba de Colón, por mal tiempo

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) suspendió los zarpes de embarcaciones en Costa Arriba de Colón, debido a las “condiciones climáticas adversas”.

Desde horas de la tarde se han reportado inundaciones en varias zonas de Colón, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra ocasionados por fuertes aguaceros en esa zona del país.

La AMP emitió la vigencia de esta suspensión desde las 3:20 p.m., de hoy 3 de noviembre, hasta nuevo aviso.

En ese sentido pidió a la ciudadanía mantenerse informado a través de las redes sociales de la entidad (amp_panama) para obtener información oficial y actualizada.