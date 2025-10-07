Suspenden licitación para servicio de limpieza de buses

La empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) divulgó la suspensión temporal de licitación pública para servicio de limpieza de buses.

Mediante un comunicado, se informó que la Dirección General de Contrataciones Públicas admitió acciones de reclamo presentadas por empresas participantes en el proceso de acto público No. 2025-2-81-01-08-LP-000007 para el servicio de limpieza regular de los buses que operan en los seis Centros de Operación y Ejecución (COE).

“Como resultado de dichas acciones, la Dirección General de Contrataciones Públicas ordenó la suspensión temporal del acto público hasta que se resuelvan las reclamaciones interpuestas, conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contrataciones públicas”, expresa la nota.

Para más información sobre el estado del acto público, los interesados pueden consultar el portal oficial de PanamaCompra (www.panamacompra.gob.pa).