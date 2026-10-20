Suspenden desfiles patrios, festivales y actos solemnes

Tras la declaración de Estado de Emergencia a causa del terremoto del pasado 9 de octubre, diversas autoridades locales y del Gobierno Central han anunciado la suspensión de los desfiles patrios, festivales culturales y actos solemnes programados para las próximas semanas.

La medida busca priorizar la seguridad, la prevención y la solidaridad con los miles de damnificados a nivel nacional, por lo que no se descarta que la lista de distritos sumados a estas cancelaciones continúe aumentando. Hasta el momento, las regiones y puntos confirmados con cancelaciones de desfiles, eventos festivos y actos cívicos son: Distrito de Parita (Herrera): Mediante el Decreto N°7 del 16 de octubre de 2026, la Alcaldía suspendió los desfiles del 3 y 4 de noviembre. Solo se realizarán actos protocolares cerrados a las 8:00 a.m. en el Palacio Municipal con la participación de SINAPROC, Bomberos y Policía Nacional, invitando a la población a embanderar sus casas desde el hogar.

Distrito de San Francisco (Veraguas): El Municipio y sus concejales cancelaron los desfiles de los días 3, 4 y 28 de noviembre, así como cualquier evento solemne masivo.

Distrito de Las Tablas (Los Santos): Suspensión total de los desfiles y efemérides patrias programados para el domingo 8 de noviembre.

Distrito de Tierras Altas (Chiriquí): El alcalde Alexander Chavarría suspendió los desfiles del 3 de noviembre en los corregimientos de Volcán, Cerro Punta, Cuesta de Piedra, Nueva California y Paso Ancho. Distrito de Natá (Coclé): Cancelación de los desfiles del 5 de noviembre y de todas las actividades festivas generales.

Distrito de Chame (Panamá Oeste): La Junta Comunal de Buenos Aires suspendió los actos y desfiles del 3 de noviembre en Llano Grande y del 4 de noviembre en Buenos Aires.

Distrito de Aguadulce (Coclé): Canceló por completo las festividades de su fundación (178° aniversario) para volcar los esfuerzos en la atención de las familias afectadas.

Distrito de Montijo (Veraguas): El Patronato suspendió de forma indefinida el tradicional Festival Nacional del Cangrejo y el Marisco Montijano.

La Pintada (Coclé): Anuló el reconocido Festival Nacional del Sombrero Pinta’o (programado inicialmente para finales de octubre) y también los desfiles patrios del 19 de octubre.

Las Tablas (Los Santos): Además de la suspensión de los desfiles del 8 de noviembre, en comunidades internas como Las Palmitas se canceló el tradicional Festival de la Cutarra.