Subdirector y presidente de la junta directiva del IDAAN dejan sus cargos

A la renuncia del ingeniero Luis Alberto Santanach Bernal como subdirector del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) se conoció hoy que también dejó el cargo el presidente de la junta directiva de la institución, Manuel González Ruiz.

Según medios locales, la salida de Santanach, ocurre tras tres dís después de la ratificación, por parte de la Asamblea Nacional, de Antonio Tercero González González como nuevo director del IDAAN, durante la noche del lunes 27 de abril.

Santanach, quien había sido designado como subdirector en septiembre de 2024, ejercía como director encargado de la entidad tras la renuncia del entonces director Rutilio Villarreal, el pasado 4 de marzo.