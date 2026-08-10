Sismo de magnitud 7.2 se registra en Colombia y se siente en Panamá

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó preliminarmente un sismo de magnitud 7.2, ocurrido este 10 de agosto de 2026 a las 7:34 a.m. El movimiento tuvo una profundidad de 76 kilómetros y fue localizado en Colombia, a unos 350 kilómetros al sureste de Jaqué.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), Omar Smith, informó que el sismo se sintió con fuerza en Darién, la ciudad capital, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón y el área de Herrera, incluyendo La Villa.

Smith agregó que, hasta el momento, no se reportan afectaciones y que se mantiene el monitoreo ante cualquier eventualidad.