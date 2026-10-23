$!Sismo dañó 76 estructuras en Colón; buscan soluciones

Un total de 52 caserones ubicados en el casco de la provincia de Colón y 24 viviendas individuales en sectores de la Costa Abajo y Sabanitas, hacia Chilibre, presentan afectaciones tras el sismo, informó Jesús Murillo, director provincial del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El funcionario detalló que unas 312 familias se han visto afectadas. Aunque ninguna de las estructuras reportadas colapsó durante el movimiento sísmico, varias presentan rajaduras y fisuras en sus componentes estructurales, como vigas y columnas.

“Los elementos estructurales, como vigas y columnas, presentan afectaciones. Las calles 4 Bolívar, 7 y 8 son las más afectadas en este momento”, explicó Murillo.

En cuanto a la asistencia, indicó que la Gobernación ha coordinado la entrega de colchones y alimentos, además de facilitar alternativas de alojamiento temporal con familiares o en albergues para evitar que las personas permanezcan a la intemperie.

“Gracias a Dios no están fuera de sus viviendas; ya la Gobernación se hizo cargo con el tema de los colchones y la comida, para que se fueran a albergues temporales o con familiares cercanos”, señaló.

Murillo también confirmó que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) trabaja en la búsqueda de soluciones habitacionales. Por su parte, el gobernador de Colón, Julio Hernández, informó que sostuvo una reunión con moradores de diversos caserones del casco de la ciudad, quienes expusieron las condiciones de sus viviendas tras el sismo.

Hernández indicó que, en coordinación con el Miviot, se realizan las evaluaciones correspondientes para avanzar en la pronta reubicación de las familias afectadas en Altos de los Lagos.