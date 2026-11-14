SIP condena atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el atentado perpetrado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, y exigió una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad del comunicador y su familia.

El pronunciamiento fue difundido a través de la cuenta oficial de Instagram de la organización, donde expresó su rechazo al ataque y manifestó su preocupación por la gravedad de los hechos.

“Condenamos enérgicamente el brutal atentado contra la vivienda de Rolando Rodríguez, subdirector asociado de La Prensa. Un ataque de extrema gravedad que reclama una investigación inmediata, el esclarecimiento de los hechos y garantías de protección para el periodista y su familia”, expresó la SIP en su publicación.

La organización hizo énfasis en la necesidad de que las autoridades competentes investiguen lo sucedido, determinen las circunstancias del atentado y adopten las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del periodista y sus familiares.