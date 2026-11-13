ANTAI sanciona a 57 funcionarios de UNACHI por diplomas falsos

La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Sheyla Castillo, confirmó que se han impuesto sanciones a 57 funcionarios en la de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y que la entidad mantiene decenas de expedientes en trámite en el marco de sus investigaciones administrativas, garantizando en todo momento los recursos legales de los procesados.

Castillo explicó que dichas sanciones corresponden a trámites ya resueltos en los que la institución encontró méritos para aplicar medidas conforme a la normativa vigente. No obstante, aclaró que no todos los casos están cerrados, puesto que algunos sancionados ejercieron su derecho a impugnar los fallos.

“Asimismo, se encuentra pendiente de resolución un recurso de reconsideración presentado dentro de una investigación en la que se sancionó a aproximadamente 12 funcionarios. En este momento, la entidad evalúa los argumentos expuestos en los escritos, así como las pruebas aportadas, a fin de emitir la decisión correspondiente conforme a derecho”, detalló Castillo.

La interposición de este recurso mantiene en suspenso la ejecutoria de la medida disciplinaria hasta que la ANTAI analice la documentación presentada.

“Por otra parte, la entidad tramita 48 investigaciones administrativas correspondientes al año 2026, las cuales siguen su curso según las etapas y procedimientos establecidos”, agregó la directora. Estos expedientes abarcan diversos casos y avanzan conforme a las fases previstas en la ley, que incluyen la recopilación probatoria y el respeto al debido proceso.