ANTAI sanciona a 57 funcionarios de UNACHI por diplomas falsos

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Respecto al caso, el rector Absel Navarro, explicó que los procesos aún no están ejecutoriados, motivo por el cual la casa de estudios no puede activar de inmediato su régimen disciplinario interno. 'La ANTAI lleva una serie de investigaciones. Esta en particular todavía no ha sido ejecutoriada y sigue a lo interno de la entidad. Al parecer, los procesados aún tienen derecho a recursos de reconsideración y de apelación; después de eso es que viene la fase en la Unachi', indicó Navarro. Finalmente, el rector aseguró que la institución acatará las recomendaciones de la ANTAI una vez agotadas estas instancias, dado que existen dos procedimientos distintos: uno ante el ente fiscalizador y otro en el ámbito universitario.