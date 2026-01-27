SINAPROC solicita apoyo ciudadano para localizar a persona desaparecida en David

Voluntarios y funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantienen las operaciones de búsqueda de Eliecer Enrique De Gracia, reportado como desaparecido desde la mañana del viernes 23 de enero de 2026.

La institución hace un llamado a los residentes del sector de Las Perlas y comunidades cercanas para que revisen sus sistemas de videovigilancia y, en caso de contar con información relevante, la compartan con las autoridades.

El ciudadano, de 63 años, fue visto por última vez aproximadamente a las 8:00 a. m. del pasado viernes mientras transitaba por las inmediaciones de la escuela del sector de Lomas, en Llano Grande Arriba, con dirección hacia El Terronal, según informaron sus familiares.

De Gracia es de contextura delgada, tez trigueña y cabello negro ondulado. Utiliza lentes y presenta condiciones de salud delicadas, entre ellas discapacidad física, cardiopatía mixta y ansiedad.Al momento de su desaparición, vestía pantalón tipo jean azul (corto a la rodilla), suéter blanco y mascarilla negra, presuntamente, calzaba chancletas tipo “Crocs” de color azul y portaba un bastón color café (o chocolate) y un reloj plateado en la mano izquierda.

Como parte de la búsqueda, unidades del SINAPROC realizan recorridos terrestres y fluviales en distintos puntos del río David, con el fin de descartar que el desaparecido se encuentre en dicha zona o sus alrededores.

Cualquier dato que contribuya a la ubicación del señor De Gracia puede ser comunicado a través de las líneas de emergencia del SINAPROC o a la Policía Nacional.