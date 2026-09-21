Sinaproc extiende aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió el Aviso de Prevención por lluvias y tormentas eléctricas, vigente desde las 10:30 a.m., de este lunes 21 de septiembre hasta las 11:59 p.m., del miércoles 23 de septiembre de 2026.

El aviso abarca las provincias y comarcas de las vertientes del Caribe y del Pacífico panameño, además de ambos sectores marítimos del país.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el desplazamiento de la vaguada monzónica hacia el norte, junto con flujos de viento del sur y sistemas de bajas presiones, favorecerá el desarrollo de lluvias de importancia en distintos sectores del territorio nacional.

Se prevén tormentas de intensidad moderada a muy fuerte, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Sinaproc recomienda evitar cruzar ríos, quebradas y áreas propensas a inundaciones durante lluvias intensas, así como no permanecer en espacios abiertos durante tormentas eléctricas. También pide asegurar objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos y extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslizamientos, crecidas o desbordamientos de ríos y caída de árboles.

A los conductores se les recomienda reducir la velocidad y mantener atención ante acumulación de agua, poca visibilidad o caída de árboles.

La entidad informó que mantiene vigilancia y monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas. Ante una emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al 520-4426.