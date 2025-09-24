Sinaproc emite aviso de vigilancia por fuertes lluvias y tormentas eléctricas en el país

Del 24 al 27 de septiembre del 2025, se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas sobre el país, informaron del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaprop).

Todas las provincias se mantienen bajo aviso y las comarcas Emberà Wounaan, Ngäbe Buglé y Guna Yala.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) “se observa la zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), sistemas de bajas presiones oscilando sobre el paso de la región y el paso de la Onda Tropical # 32 por el Caribe. Estos sistemas atmosféricos estarán interactuando y generando el ambiente favorable para la ocurrencia de nuevos episodios de lluvias y aguaceros con posible actividad eléctrica”.

Además, se prevén ráfagas de viento en zonas puntuales y repentinas crecidas de ríos

Recomendaciones:

- Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, aunque parezcan poco profundas.

- Desconectar aparatos eléctricos si hay riesgo de que el agua entre a tu vivienda.

- Mantenerse alejado de postes de luz, cables caídos y estructuras metálicas.

- Refugiarse en un lugar seguro: casa, un edificio sólido o un albergue temporal.

- Conducir con precaución: reducir la velocidad y mantener luces encendidas.