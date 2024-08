$!Sin juramentar 16 suplentes de diputado

Y. Ortiz | De los 20 diputados de libre postulación en la Asamblea que no han sido juramentados, 14 son de la coalición Vamos.

“Ya mi suplente ha sido juramentado, no puedo hablar por la bancada”, manifestó la diputada Walkiria Chandler D'Orcy. Por su lado, la diputada Betserai Richards dijo: “El suplente se habilita cuando el principal se va a ausentar. En mi caso no tenía contemplado ausentarme en la AN, por ende no he visto necesario habilitarlo”.En la lista también se encuentra el diputado de MOCA, José Pérez Barboni.

En el caso del suplente del diputado del PRD, Nelson Jackson, no puede ser juramentado al optar por el cargo de alcalde.