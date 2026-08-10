Sin afectaciones tras sismo; Sinaproc mantiene monitoreo

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, mantiene vigilancia y monitoreo tras los movimientos telúricos registrados y percibidos en distintos sectores del país.

La entidad señaló que coordina con las instituciones técnicas para dar seguimiento a la actividad sísmica.

Hasta el momento no se reportan personas afectadas ni daños estructurales.

Del Sinaproc se recomendó mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, protegerse en un lugar seguro y mantenerse informada mediante los canales oficiales.

La entidad indicó que continuará con el monitoreo y actualizará la información de ser necesario.