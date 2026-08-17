Siembran más de 5,200 retoños de manglar en el Refugio Playa La Barqueta Agrícola, Chiriquí

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó sobre la exitosa siembra de más de 5,200 retoños de manglar en la provincia de Chiriquí, específicamente en el Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola. Esta iniciativa forma parte de una jornada de restauración ambiental destinada a fortalecer uno de los ecosistemas más importantes y dinámicos de la zona costera de la región.

Los manglares desempeñan un papel fundamental en la naturaleza, ya que protegen las costas contra la erosión y mitigan las inundaciones.

Asimismo, estos ecosistemas sirven como refugio y sitio indispensable de reproducción para numerosas especies, contribuyendo de manera significativa al equilibrio y la salud de los ecosistemas marino-costeros de Panamá.