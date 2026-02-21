SENAN y SENAFRONT trasladan docentes a áreas de difícil acceso para inicio escolar

El Servicio Nacional Aeronaval informó que, en coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras, inició el traslado de docentes que laboran en áreas de difícil acceso, como parte de las acciones para garantizar el inicio oportuno del año escolar en las regiones más apartadas del país.

La jornada de movilización se desarrolla desde la Terminal de Transporte de Albrook, en la ciudad de Panamá, con destino a las comarcas de Guna Yala, Ngabe-Bugle y Embera-Wounaan, así como a las provincias de Bocas del Toro y Darien. El operativo cuenta con apoyo logístico de ambas instituciones de seguridad, que colaboran para asegurar el traslado seguro y puntual de los educadores a sus respectivos centros escolares.

En este contexto, la docente Milagros Palma anunció que, “por primera vez, obtuvo una vacante permanente en la región de Guna Yala para el año escolar 2026, lo que representa mayor estabilidad laboral y refuerza su compromiso con la educación en comunidades de difícil acceso. Esta acción también fortalece el sistema educativo en áreas comarcales y apartadas”.

Por su parte, el director de la comarca Emberá-Wounaan, Evaristo Quintana, informó que “todo está preparado para que los docentes ocupen sus puestos este lunes 23 de febrero y reciban a los estudiantes en el inicio del año escolar. Subrayó que la educación es una prioridad y una herramienta clave para el desarrollo integral de los niños y jóvenes”.