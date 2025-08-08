Se registra conato de incendio en edificio administrativo de la Universidad de Panamá

La Universidad de Panamá (UP) informó que la tarde de este viernes, 8 de agosto, se registró un conato de incendio en el quinto piso del edificio de la administración del campus central, ubicado en Ciudad de Panamá.

La alerta de humo advirtió al personal de la sección de Archivos de la Dirección General de Recursos Humanos de la institución.

Conforme al reporte oficial, “de inmediato se activó el protocolo de seguridad en la atención de este tipo de incidencias y se procedió a desalojaron evacuar al personal de todo el edificio de la Colina de la Universidad de Panamá”.

Acto seguido, se procedió a contactar a las autoridades de seguridad para la atención inmediata del evento que se suscitó.

El rector de la UP, Dr. Eduardo Flores Castro, señaló que, una vez detectada la incidencia, el equipo de seguridad de la institución activó los protocolos de atención de este tipo de eventos.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió de inmediato la situación para garantizar la seguridad de los colaboradores de la institución que se encontraban saliendo del edificio.