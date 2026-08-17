Se mantiene vigilancia por lluvias y tormentas en Panamá

Las autoridades mantienen el monitoreo ante el incremento de las lluvias, con reportes de deslizamientos, desbordamientos y caída de árboles en distintos puntos del país.

Sinaproc informó que mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas vigente hasta el 19 de agosto de 2026, debido al incremento de la inestabilidad atmosférica asociado al paso de la onda tropical número 35.

Además de las afectaciones en Bocas del Toro, en Penonomé, corregimiento de El Coco, comunidad de Llano Marín, las unidades de Sinaproc atendieron la caída de un árbol sobre la vía.

En Chiriquí Grande, comunidad de Quebrada Bajo, se registró un deslizamiento de tierra que ya fue atendido. Mientras que en El Silencio, comunidad de El Nazareno, el desbordamiento de una quebrada provocado por la obstrucción de una alcantarilla también fue controlado.

En la Comarca Ngäbe-Buglé se reportan lluvias moderadas.

Sinaproc advierte que la saturación de los suelos aumenta la posibilidad de crecidas de ríos y deslizamientos, por lo que recomienda mantenerse atentos a los comunicados oficiales, evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas y buscar refugio seguro durante las tormentas eléctricas.Las autoridades también piden a los conductores extremar las precauciones por la reducción de visibilidad y el riesgo de deslizamientos o caída de árboles