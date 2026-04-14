Se mantiene suspensión de clases en Calovébora (Veraguas) y Ñö Kribo (comarca Ngäbe Buglé)

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la reanudación de las clases en los centros educativos de la provincia de Bocas del Toro, debido a las mejoras favorables en las condiciones climáticas registradas en las últimas horas.

La institución informó que se mantendrá la suspensión en la costa norte de Calovébora, provincia de Veraguas, así como en la región de Ñö Kribo, en la comarca Ngäbe Buglé, por tercer día consecutivo.

“Esta decisión se adopta tras una evaluación técnica de la situación actual y en atención a las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), priorizando en todo momento la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, así como la continuidad del proceso educativo”, informó la entidad.

Las direcciones regionales de educación continuarán en vigilancia permanente y en coordinación interinstitucional, con el propósito de evaluar de manera continua la evolución de la situación y comunicar oportunamente cualquier disposición adicional.

Meduca exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.

La medida prioriza la seguridad ante las condiciones climáticas. Manténgase informado por canales oficiales.