Se inaugura en Don Bosco el primer Juzgado Comunitario de la ciudad capital

Este martes se inauguró la primera sede de un Juzgado Comunitario en la ciudad de Panamá. Ubicado en lo que anteriormente fue la sede de la DIJ en el corregimiento de Don Bosco, este recinto brindará respaldo a 70,000 habitantes de este populoso sector.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, invitada a la velada, destacó la iniciativa adoptada por el representante del corregimiento de Don Bosco, Pier Janson, para que sus residentes pudieran contar con un lugar adecuado y con las condiciones óptimas para brindar el servicio que requiere la comunidad.

La idea de esto apuntó la ministra, es que los ciudadanos acudan a resolver problemas, buscar soluciones y mantener la pacífica convivencia, “de manera que la justicia comunitaria sea mucho más accesible y cercana para todos”.

El Juzgado Comunitario de Don Bosco es el primero con una sede propia en la ciudad capital. “Es como una casa modelo”, explicó la ministra Montalvo, destacando que cuenta con instalaciones adecuadas para el uso de la tecnología, lo que permitirá gestionar expedientes digitales.

”El ciudadano tendrá una experiencia mucho más formal de lo que se hacía anteriormente. Don Bosco es el ejemplo de lo que buscamos llevar en materia de seguridad y justicia comunitaria a nivel nacional”, explicó.

Por su parte, el representante Pier Janson resaltó la importancia de haber establecido, en conjunto con el Ministerio de Gobierno, una sede permanente para el corregimiento. “Los donbosqueños recibíamos atención en el juzgado de Juan Díaz; ahora, la atención será en la propia comunidad, buscando resolver los problemas entre vecinos y evitando que los conflictos lleguen a mayores consecuencias”, señaló.

La Junta Comunal de Don Bosco gestionó la consecución del local, su remodelación y equipamiento, mientras que el Ministerio de Gobierno procede con el nombramiento del personal para la atención a la ciudadanía.

”El principal beneficio es que tenemos una casa donde resolver las situaciones entre vecinos, manteniendo la paz en la comunidad donbosqueña”, indicó el representante.

El Juzgado Comunitario de Don Bosco laborará en horario de 8:00 am a 4:00 pm, de lunes a viernes, ubicado en Los Robles Sur.