Se desbordan las aguas negras en Valle de los Cerezos

ML | Residentes de Valle de Los Cerezos, en Vacamonte, distrito de Arraiján, no solo viven con el terror de que sus techos se están desprendiendo, también denuncian una crisis sanitaria debido a un desbordamiento de aguas negras en la cuadra dos. Los afectados aseguran que han presentado múltiples reportes ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan); sin embargo, las cuadrillas de la institución aún no se han presentado al lugar para resolver la situación. El estancamiento de estas aguas residuales mantiene en constante zozobra a la comunidad, la cual urge una respuesta institucional inmediata ante los malos olores y la acumulación de contaminantes.