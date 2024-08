Se declara desierto recurso de apelación en caso del exalcalde Bosco Vallarino

La audiencia para resolver un recurso de apelación presentado por la defensa técnica particular del exalcalde del Municipio de Panamá Bosco Ricardo Vallarino, para que se le reemplazará la condena de 48 meses de prisión por días multas, fue declarada desierta por un Tribunal Superior de Apelaciones (TSA) integrado por las magistradas Kathia Jiménez, Gladys Moreno y Miriam Jaén.

En este sentido, las magistradas, luego de observar la no concurrencia injustificada de la defensa técnica particular, y de conformidad con lo establecido en el artículo 170 del Código Procesal Penal, declararon desierto el recurso de apelación. En consecuencia, se ratifica lo actuado por el Juez de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial, Francisco Jaramillo quien mediante el auto n° 9563, rechazó la solicitud del abogado defensor de reemplazo de la pena privativa de libertad de 48 meses de prisión por días multas, debido a que no se cumplía con los requisitos del artículo 7, del Código Procesal Penal.

En la audiencia de apelación de este viernes 9 de agosto, estuvo presente en representación del Ministerio Público la fiscal Johaira González Castillo, mientras que la defensa legal del sentenciado está a cargo del defensor técnico particular Héctor Bonilla, quien no compareció al acto de audiencia.

Esta causa se origina de la sentencia condenatoria n° 75 del 11 de mayo de 2023, en la que la Juez Primera Liquidadora de Causas Penales declaró al exalcalde penalmente responsable del delito de corrupción de servidores públicos, imponiéndole 48 meses de prisión. Además, se le inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de 48 meses, una vez cumplida la sanción principal.