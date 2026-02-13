Se busca por delito relacionado con drogas

Karin Abdul Quintero Edwards, de 37 años y con cédula de identidad personal 1-720-2245, es buscado por la Fiscalía de Drogas de la provincia de Bocas del Toro.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía información que permita dar con la ubicación del ciudadano, contra quien se adelanta una investigación por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de posesión agravada de sustancias ilícitas, desde marzo de 2025.

“De tener conocimiento del paradero del ciudadano Karin Abdul Quintero Edwards, favor comunicarse a los teléfonos 750-0417 (Fiscalía de Drogas de Bocas del Toro) o al 6655-9129 (Sección de Narcóticos de la Policía Nacional). La información suministrada será manejada bajo estricta confidencialidad”, explicó el Ministerio Público en un comunicado.