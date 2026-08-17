San Miguelito establece toque de queda en cuatro corregimientos con multas de hasta B/.500

La Alcaldía de San Miguelito informó que estableció medidas temporales de control, prevención y seguridad ciudadana en los corregimientos de Belisario Frías, Omar Torrijos, Arnulfo Arias y Belisario Porras, mediante el Decreto Alcaldicio No. 013-2026.

Conforme al comunicado publicado en redes sociales, las disposiciones comenzarán a regir a las 11:00 p.m., de este lunes 17 de agosto y se mantendrán vigentes hasta las 4:00 a.m., del 31 de agosto de 2026.

Se detalló que, durante este período, se restringirá temporalmente la circulación y permanencia de personas y vehículos en vías y espacios públicos de los corregimientos incluidos en la medida.

El horario de las restricciones será de 11:00 p.m., a 3:00 a.m., de lunes a jueves, mientras que de viernes a domingo se extenderá de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

La medida contempla excepciones para personas que trabajen en los sectores de salud, seguridad, emergencias o servicios públicos. También podrán movilizarse quienes lo hagan por motivos laborales, educativos o de fuerza mayor, siempre que puedan acreditarlo.

De igual manera, la restricción no aplicará a quienes utilicen o presten el servicio de transporte público colectivo ni a personas que presenten otra situación debidamente justificada y verificada por la autoridad competente.

La Policía Nacional podrá realizar controles peatonales y vehiculares para verificar el cumplimiento de las disposiciones.

El incumplimiento de las medidas podrá generar multas de B/.50 a B/.500, sin perjuicio de otras sanciones contempladas en la normativa vigente.

La Alcaldía aclaró que se mantienen vigentes las medidas de protección para menores de edad establecidas mediante el Decreto Alcaldicio No. 16-DAL-2024.