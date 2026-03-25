$!Rinden homenaje a los pilotos Bayardo Herrera y Germinal Sarasqueta

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (Unpac) realizó un acto de reconocimiento a los pilotos retirados, los capitanes Bayardo Herrera y Germinal Sarasqueta, por su trayectoria profesional y sus aportes al desarrollo de la aviación panameña.

Durante el evento, la capitana Ilma Velásquez, secretaria general de la Unpac, destacó la importancia de honrar a figuras de la aeronáutica como Sarasqueta y Herrera, quienes con su trabajo contribuyeron a consolidar el sector actual, sirviendo de ejemplo para las presentes y futuras generaciones de pilotos panameños.