Revisalud logra acuerdo con Meduca para la recolección de desechos

La empresa Revisalud logró un acuerdo con el Ministerio de Educación (MEDUCA) que permitirá la continuidad del servicio de recolección de basura en los 47 centros educativos del distrito de San Miguelito.

Daniel Manrique, gerente Regional de Revisalud, comentó que, en la mesa de diálogo, las autoridades del MEDUCA reconocieron y respetaron la legalidad de los acuerdos y compromisos establecidos en administraciones anteriores.

“Este gesto fortalece la confianza mutua y garantiza la continuidad del servicio, reafirmando nuestro compromiso conjunto de mantener entornos escolares limpios y seguros para toda la comunidad educativa de San Miguelito”, dijo Manrique.

No obstante, Revisalud aclara que el servicio de corte de césped no se incluirá dentro de esta continuidad, quedando bajo la responsabilidad de cada centro educativo. Esta exclusión se debe a que el Municipio de San Miguelito no suscribió el acuerdo de cooperación interinstitucional que contemplaba la prestación de este servicio, lo cual imposibilita su cobertura dentro del marco actual.