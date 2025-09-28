Retiran más de 1,400 libras de basura en Playa Boca de Toro en Chiriquí

Voluntarios de distintas organizaciones participaron en una jornada de limpieza en Playa Boca de Toro, corregimiento de El Puerto, distrito de Remedios, provincia de Chiriquí, donde recolectaron 1,440 libras de desechos.

La actividad que se realizó como parte del cierre del mes de los océanos, fue organizada por la Cooperativa de Pesca Artesanal Puerto de Remedios (COOPAR), con el apoyo de la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en Chiriquí. Durante la jornada se retiraron 48 bolsas gigantes de basura, entre ellas plásticos de un solo uso, foam y chancletas, considerados los principales contaminantes del área.

Las autoridades y organizadores explicaron que gran parte de los residuos llegan arrastrados por los ríos Santiago, Salado y Santa Lucía, así como por quebradas y el sistema de alcantarillado comunitario. Estos desechos afectan directamente los manglares de El Puerto, ecosistema donde habita la concha negra, recurso clave para la economía local, y ponen en riesgo la pesca artesanal, fuente de sustento de las comunidades que comercializan especies como róbalo y pargo.

El éxito de la limpieza, aseguraron los organizadores, depende no solo de estas jornadas puntuales, sino también de un cambio en los hábitos de disposición de la basura por parte de las comunidades.

La jornada contó con la participación de residentes, pescadores del Puerto de Remedios, IPACOOP y estudiantes del IPT Chiriquí Oriente, reforzando el mensaje de que la acción ciudadana coordinada con instituciones y organizaciones locales puede generar impactos positivos en la conservación ambiental y el turismo sostenible en la región.