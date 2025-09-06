Restos de una víctima de la invasión de 1989 son inhumados en Panamá

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 realizó un acto solemne para la inhumación de los restos de Eric Abdiel Bonilla Terrero, una de las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá. La ceremonia tuvo lugar el pasado 5 de septiembre en el Jardín de Paz, marcando un paso crucial para honrar la memoria de los caídos.

El evento contó con la presencia de familiares e invitados especiales. La ceremonia inició con una reflexión del pastor Héctor González de la Comunidad Apostólica Hosanna, seguida por las palabras de la ingeniera Trinidad Ayola, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de Diciembre, quien destacó la importancia de este trabajo para la sanación histórica.

Los restos de Bonilla Terrero fueron entregados a su esposa, Neribel Mojica, acompañada por su hija y la hermana de la víctima. Por parte de la Comisión, estuvieron presentes su presidente, Rolando Murgas Torrazza, y el comisionado, el reverendo padre Eusebio Muñoz. También asistió la fiscal superior Geomara Guerra Miranda, de la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana.

La Comisión 20 de Diciembre, creada en 2016, sigue con su misión de identificar a las víctimas de la invasión, respondiendo a las demandas legítimas de los familiares y ayudando a cerrar uno de los capítulos más dolorosos de la historia panameña.

La ceremonia culminó con la inhumación, un acto que simboliza el compromiso del país con la memoria histórica y la justicia para quienes perdieron la vida en ese trágico episodio.