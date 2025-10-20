Nacionales

Rescatan a perro víctima de maltrato en Pedregal tras denuncia ciudadana

ML | Durante el traslado del perro.
Redacción Web
20 de octubre de 2025

Tras una denuncia ciudadana difundida en redes sociales sobre un caso de maltrato animal en el corregimiento de Pedregal, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con personal de Bienestar Animal de la Alcaldía de Panamá y la Juez de Paz de Pedregal, lograron rescatar al canino e identificar al presunto agresor.

El hombre fue citado ante la Juez de Paz para la aplicación de la respectiva sanción, mientras que el animal fue retirado del hogar para recibir atención veterinaria, según informó la institución.

En su comunicado, la Policía Nacional señaló: “Agradecemos la colaboración de la población por las denuncias oportunas frente a estos hechos”.

