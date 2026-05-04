Renuncia Ricardo Sotelo presidente de la Junta Directiva de la CSS

La Caja de Seguro Social informó que recibió la renuncia de Ricardo Sotelo Guedes a sus cargos como presidente y miembro de la Junta Directiva, en representación del sector empleador.

Según la entidad, la salida del directivo activa los mecanismos de gobernanza establecidos para garantizar la continuidad de las funciones del órgano, incluyendo “la designación del reemplazo del representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada y la elección de un nuevo presidente”.

La Dirección General de la CSS indicó que “el proceso se desarrollará conforme a la normativa vigente, con el objetivo de asegurar la operatividad de la institución”.

Ricardo Sotelo Guedes ocupaba el cargo desde diciembre de 2024.