Remueven monumento chino del mirador del Puente de las Américas

El monumento chino ubicado en el mirador del Puente de las Américas fue removido durante la noche de este sábado 27 de diciembre.

En un comunicado, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, explicó que la decisión respondió a criterios técnicos y de seguridad, con el objetivo de salvaguardar la integridad de residentes, visitantes y turistas.

”El Mirador del Puente de las Américas presenta un riesgo estructural, motivo por el cual se decidió proceder con su remoción de manera preventiva. Esta decisión obedece exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad”.

Asimismo, agregó que “la administración municipal actúa con estricto sentido de responsabilidad, priorizando la seguridad ciudadana y evitando que infraestructuras en condiciones comprometidas representen un peligro”.

Finalmente, destacó que “cada decisión adoptada responde al deber de proteger la vida y la integridad de las personas, priorizando la prevención de accidentes como un eje fundamental de la gestión”.