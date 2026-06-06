Realizan requisa integral en La Joyita

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) ordenó la ejecución de una masiva operación de seguridad y requisa integral dentro del Centro Penitenciario La Joyita. La intervención se desarrolla de manera coordinada entre los principales estamentos de fuerza del país, incluyendo a la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), el Servicio Nacional de Migración y el Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME).Para asegurar la efectividad de la intervención en el penal, las autoridades dispusieron el despliegue de un contingente que supera los 2,500 efectivos y personal de apoyo técnico. Este pie de fuerza interinstitucional trabaja en conjunto con el Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Sistema Penitenciario para abarcar todos los pabellones y áreas comunes de la instalación carcelaria.Los objetivos principales de esta movilización se centran en realizar labores exhaustivas de registro e inspección interna. Con estas acciones, los uniformados buscan retirar objetos prohibidos que pongan en riesgo la convivencia, fortalecer el control institucional por parte del Estado y reforzar de forma integral las condiciones de seguridad penitenciaria dentro del centro de reclusión.