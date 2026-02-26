Realizan allanamientos en oficinas de Panama Ports Company

El Ministerio Público de Panamá, en conjunto con personal de la Autoridad Marítima de Panamá y de la Dirección de Investigación Judicial, realizó este jueves una diligencia en dos oficinas vinculadas a Panama Ports Company (PPC) y a su filial de Hutchison Ports, ubicadas en el área de Albrook.

La acción se desprende de una investigación relacionada con presunto ocultamiento de documentación solicitada previamente por las autoridades.

De acuerdo con información extraoficial, el Ministerio Público había requerido a PPC entregar ciertos documentos vinculados al periodo en que mantenía la concesión de los puertos de Cristóbal y Balboa; sin embargo, estos no habrían sido aportados, dando paso a la intervención de hoy.

Durante la diligencia, encabezada por el fiscal superior de Atención Primaria, Azael Samaniego las autoridades han retirado aproximadamente tres vehículos cargados con cajas de documentos.

De acuerdo con el reporte emitido por TVN Noticias, en el interior de las oficinas aún se observa una gran cantidad de material que continúa siendo extraído por los equipos de investigación.

En el sitio también se registró la presencia de unidades de la Policía Nacional de Panamá.