Realizan 64 cirugías de cataratas en la primera megajornada del Hospital Dr. Rafael Estévez

Con un total de 64 cirugías programadas, el Hospital Dr. Rafael Estévez, de Aguadulce, lleva a cabo este fin de semana su primera megajornada extraordinaria de reducción de mora quirúrgica, con el objetivo de beneficiar a pacientes que han permanecido durante largo tiempo en lista de espera.

La jornada, que inicia hoy viernes 17 y se extenderá hasta el domingo 19 de octubre, cuenta con dos quirófanos habilitados para la atención continua de los pacientes.

Según informó la Caja de Seguro Social (CSS), tres oftalmólogos provenientes de distintas instalaciones del país se trasladaron hasta Aguadulce para participar en esta iniciativa, conocida también como “cataratón”. El equipo médico está integrado además por anestesiólogos, personal de enfermería y administrativo, quienes brindan apoyo durante todo el proceso quirúrgico.

El director médico del hospital, Dr. Omar De Icaza, destacó la importancia de esta jornada para la recuperación visual de los pacientes. “Estamos recuperando la esperanza de nuestros pacientes, brindándoles nuevamente la posibilidad de ver con claridad. Esta es solo la primera cataratón; para los próximos meses se programará una segunda fase para atender a los pacientes que quedaron pendientes”, señaló.

La CSS mantiene a nivel nacional un programa de megajornadas de consultas, procedimientos y cirugías, mediante el cual se ha logrado reducir en un 38.3% la mora quirúrgica, beneficiando a más de 18,000 asegurados en diferentes regiones del país.