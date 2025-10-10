Realizan 60 mamografías en gira de “Amor sobre Ruedas” en Chiriquí

Cientos de ciudadanos de los distritos de David y Barú fueron beneficiados con los servicios clínicos especiales del programa “Amor sobre Ruedas”, del Despacho de la Primera Dama de la República.

Tras tres jornadas de atención integral frente a la Casa de Gobierno en David, el equipo de Amor sobre Ruedas se trasladó a las instalaciones de la Feria San Antonio de Padua, en Puerto Armuelles, donde diversas instituciones del Estado expusieron al público los servicios que ofrecen.

En Puerto Armuelles, el personal técnico del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social realizó 75 electrocardiogramas, 60 mamografías, 62 ultrasonidos pélvicos y colocó 66 implantes anticonceptivos subdérmicos.

El Minsa y la CSS también brindaron en Puerto Armuelles consultas y atención en medicina general, vacunación, psicología, odontología, nutrición, farmacia, promoción de la salud y servicios veterinarios.

El director médico del Minsa en Barú, Carlos Maestre, agradeció al gobierno nacional por la extraordinaria atención a las comunidades de este distrito.

“Los servicios médicos y la atención integral del Estado representan beneficios invaluables, principalmente para los habitantes que enfrentan dificultades para practicarse exámenes y acceder a costosos procedimientos, como los que ofrece el programa Amor sobre Ruedas”, indicó el Dr. Maestre.