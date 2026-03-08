Reactivan el Hogar María Auxiliadora como albergue escolar

A partir del miércoles 11 de marzo, el Hogar María Auxiliadora retomará su atención como albergue de temporada escolar, informó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), administrador del espacio ubicado en Chitré.

Previo al inicio de actividades, el personal realizó labores de limpieza y reorganización del mobiliario. Asimismo, trabaja en la reconexión de los equipos del salón de cómputo con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para las jóvenes estudiantes que permanecerán allí durante el periodo lectivo 2026.

El Hogar María Auxiliadora, que desde hace alrededor de 20 años está bajo la administración del MIDES, cuenta con personal técnico y cuidadores encargados de brindar atención y acompañamiento a las adolescentes durante el periodo escolar. Su funcionamiento y perfil están registrados ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

Durante el receso académico, el centro sirvió como espacio de acogida temporal para 10 adultos con problemas de salud y discapacidad. Esta medida, tal como había señalado la ministra Beatriz Carles, fue provisional mientras se coordinaban otras alternativas de atención para dicha población.