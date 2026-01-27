Ratifican a magistrados suplentes de la CSJ

El pleno de la Asamblea Nacional ratificó a dos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El pleno avaló la designación de los magistrados suplentes de la CSJ, Guimara Darcel Aparicio Ortega y a Juan Carlos Tatis Castillo.

Aparicio Ortega fue designada por el Consejo de Gabinete como magistrada suplente de Carlos Ernesto Villalobos Jaén, magistrado de la Sala Primera de lo Civil.

Mientras que Juan Carlos Tatis Castillo fue nombrado suplente de Gisela del Carmen Agurto Ayala, magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.