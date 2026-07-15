Quieren regular la venta de autos y castigar la lotería clandestina

La Asamblea Nacional recibió nuevos anteproyectos enfocados en fortalecer la regulación en materia de protección al consumidor, sostenibilidad, publicidad digital y beneficencia.

Entre las iniciativas figura un proyecto del diputado Jorge Bloise para regular el servicio de estacionamientos públicos mediante un marco legal que garantice mayor transparencia y protección para los usuarios, bajo la fiscalización de la ACODECO. Bloise explicó que la propuesta regula el uso de estacionamientos públicos pagados en entidades estatales y privadas, “con el objetivo de que estos espacios garanticen la seguridad de los usuarios y asuman responsabilidad ante casos de hurto o daños”.

Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño propuso un régimen simplificado para obras menores y medidas para promover la generación distribuida con fuentes renovables.

Asimismo, el diputado Roberto Zúñiga presentó un anteproyecto para convertir en delito la venta clandestina de lotería, con el fin de proteger los recursos de la Lotería Nacional y combatir su comercialización ilegal. La iniciativa busca que esta práctica deje de ser sancionada únicamente por la vía administrativa y pase a ser investigada y perseguida penalmente por el Ministerio Público.

Además, la diputada Walkiria Chandler presentó un proyecto de ley que busca regular la publicidad realizada por creadores de contenido o influencers.