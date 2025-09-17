Proyecto “Conectando Caminos” de Cobre Panamá avanza, ya beneficia a más de 5,000 residentes

El proyecto “Conectando Caminos” de Cobre Panamá continúa avanzando con resultados tangibles en la rehabilitación de caminos rurales y el mejoramiento de espacios comunitarios en Coclé y Colón, informaron desde la empresa. Detallaron que hasta el momento, las obras ya benefician a más de 5,000 personas en 16 comunidades de La Pintada, Omar Torrijos Herrera (Coclesito) y Donoso, y se proyecta que para finales de este año el impacto alcance a más de 16,000 residentes.

Asimismo, revelaron en comunicado que las labores incluyen la rehabilitación de 47 kilómetros de caminos con horas máquina, insumos, tuberías y piedra capa base, mejorando la conectividad en comunidades como Calle Larga, San Benito, Nuevo Sinaí, Nueva Esperanza, vía a Embarcadero y Cuteva.

“El camino de Cuteva estaba en muy mal estado y llegar a Coclesito nos tomaba más de una hora. Hoy, gracias al apoyo de Cobre Panamá, el recorrido se hace en solo 15 minutos. Estamos muy agradecidos porque este proyecto ha sido una verdadera fuente de apoyo para nuestra comunidad”, destacó Clemente Flores, residente de Cuteva.

Además de las vías rurales, el proyecto impulsa la limpieza de áreas verdes, generando empleos temporales que benefician a 95 familias y fortalecen la economía local. Estas acciones mejoran el acceso a los puestos de salud, la movilidad de productos y la respuesta ante emergencias, a la vez que promueven entornos más seguros y saludables.

En su siguiente fase, “Conectando Caminos” intervendrá en tres distritos:

Donoso: 4 puestos de salud y mantenimiento de áreas verdes en 12 comunidades costeras, beneficiando a 3,000 residentes.

Omar Torrijos Herrera: rehabilitación de 2 puestos de salud, 2 casetas comunitarias y mejoras en espacios comunes, para más de 2,000 personas.

La Pintada: mantenimiento en 4 puestos de salud y limpieza de 46 kilómetros de áreas verdes, impactando a más de 6,000 residentes.

Estas nuevas acciones sumarán beneficios para más de 11,000 personas adicionales.

“Conectando Caminos demuestra cómo una minería responsable puede y debe convertirse en motor de desarrollo. Lo que antes era solo una expectativa, hoy empieza a sentirse en las comunidades, con resultados visibles y medibles”, expresó el Ing. Rubén Pineda, superintendente de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá.