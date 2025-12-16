Nacionales

Pronostican lluvias para este martes

ML | Pronóstico por el meteorólogo del IMHPA Abdiel Vásquez.
16 de diciembre de 2025

Para la mañana de este martes, 16 de diciembre, se espera que la nubosidad disminuya un poco, dando paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá un ligero aumento de las temperaturas excepto en la región oriental del país, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

A partir del mediodía, se prevén lluvias y chubascos generalizados en diversas regiones del país acompañadas de descargas eléctricas.

Por último, durante la noche se espera un cielo con escasa nubosidad en todo el territorio nacional y solo con algunas nuevas incursiones desde el litoral marítimo hacia las costas de Colón, Golfo de Panamá y Guna Yala.

Temperaturas

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26°C y los 30°C, alcanzando estos valores en algunas áreas específicas.

Viento

Se espera que los vientos soplen del noreste y noroeste en todo el país, con velocidades de entre 10 y 25 km/h, mientras que del suroeste las ráfagas serán mucho más suaves. Además, podrían registrarse ráfagas fuertes durante los episodios de tormentas.

Condiciones marítimas

Índices de Radiación UV-B

Los niveles de radiación ultravioleta (UV) estarán entre moderados y muy altos, con índices que oscilarán entre 4 y 9.

