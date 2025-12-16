Pronostican lluvias para este martes

Para la mañana de este martes, 16 de diciembre, se espera que la nubosidad disminuya un poco, dando paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá un ligero aumento de las temperaturas excepto en la región oriental del país, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

A partir del mediodía, se prevén lluvias y chubascos generalizados en diversas regiones del país acompañadas de descargas eléctricas.

Por último, durante la noche se espera un cielo con escasa nubosidad en todo el territorio nacional y solo con algunas nuevas incursiones desde el litoral marítimo hacia las costas de Colón, Golfo de Panamá y Guna Yala.

Temperaturas

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26°C y los 30°C, alcanzando estos valores en algunas áreas específicas.

Viento

Se espera que los vientos soplen del noreste y noroeste en todo el país, con velocidades de entre 10 y 25 km/h, mientras que del suroeste las ráfagas serán mucho más suaves. Además, podrían registrarse ráfagas fuertes durante los episodios de tormentas.

Condiciones marítimas

Índices de Radiación UV-B

Los niveles de radiación ultravioleta (UV) estarán entre moderados y muy altos, con índices que oscilarán entre 4 y 9.