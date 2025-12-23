Pronostican lluvias ocasionales para la tarde de este martes

En la mañana de este martes, 23 de diciembre, se prevé un significativo aporte de humedad sobre la vertiente del Caribe, favoreciendo el desarrollo continuo de chubascos aislados de corta duración, según el pronostico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En contraste, la vertiente del Pacífico presentará condiciones mayormente estables durante la mañana, con cielo poco nuboso; sin embargo, en la tarde se espera la ocurrencia de aguaceros ocasionales en el norte de Panamá, la serranía del Darién y la provincia de Coclé.

En el resto del territorio nacional predominará una baja cobertura nubosa, condición que persistirá durante el período nocturno.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 22 °C en las regiones de cordillera y zonas montañosas, mientras que en el resto del territorio nacional se esperan valores comprendidos entre 18 °C y 25 °C. En cuanto a las temperaturas máximas, estas se estiman dentro de un rango aproximado de 26 °C a 33 °C.

Viento

Predominará el flujo de vientos provenientes del noreste y del norte sobre el territorio nacional, con velocidades sostenidas entre 15 y 35 km/h, sin descartar la presencia de ráfagas ocasionales.

Condiciones marítimas

En el Pacífico occidental prevalecerán condiciones marítimas relativamente estables, con oleaje moderado y alturas significativas que no excederán 1.0 metro. El período del oleaje se mantendrá dentro de rangos normales, sin evidencia de cambios relevantes en el estado del mar. En contraste, el litoral Caribe y las restantes zonas del Pacífico se mantienen bajo aviso por mar agitado, asociado a la intensificación del viento.

Índices de Radiación UV-B

Los niveles de radiación ultravioleta se mantendrán entre moderados y muy altos, con valores del índice UV estimados en un rango de 5 a 10.