Pronostican episodios de lluvias y tormentas aisladas para este domingo

ML | Lluvias en la ciudad.
Redacción Web
10 de agosto de 2025

PRa este domingo, 10 de agosto, en el Caribe, durante el transcurso de la mañana, se prevén cielo parcialmente nublado a intervalos nublados. Durante la tarde, se prevén nublados con episodios de lluvias y aguaceros de variadas intensidades hacia el Occidente; el resto de la vertiente aguaceros aislados, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Durante la noche, es probable aguaceros en zonas marítimas.

En el Pacífico, durante el transcurso de la mañana, se prevén nublados con lluvias y aguaceros en zonas marítimas con probabilidad de ingresar a costas y tierra firme de: Península de Azuero, Sur de Veraguas, Coclé, Panamá Oeste y Panamá; el resto de la vertiente se prevén cielo parcialmente nublado a nublado.

Durante la tarde, se prevén nublados con episodios de lluvias y aguaceros en varios sectores del país; episodios fuertes hacia provincias Centrales y Occidente. Durante la noche, se prevén que se extiendan las lluvias hacia Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas; probables nuevos episodios de lluvias en zonas marítimas hacia zonas costeras.

Temperaturas: Las temperaturas máximas oscilarán de 29°C a 32°C en el Pacífico, Caribe de 28°C a 30°C y Cordillera Central de 23ºC a 25ºC.

Viento: Durante el transcurso del día vientos variables del Norte, Suroeste y Sur-Sureste con velocidades sostenidas de 15 a 20 Km/h.

Condiciones marítimas: En el litoral del Caribe: olas de 0.8 a 1.2 m de altura con periodos de 07 a 08 segundos.

En litoral del Pacífico: olas de 0.5 a 1.0 m de altura con periodos de 08 a 15 segundos.

