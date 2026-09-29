Pronostican aguaceros y actividad eléctrica para este martes

Aguaceros acompañados de actividad eléctrica se esperan durante la tarde de este martes 29 de septiembre en distintos sectores del país, de acuerdo con el pronóstico del meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Blas Córdoba.

Durante la mañana se prevén cielos de dispersos a nublados tanto en el Caribe como en el Pacífico, sin lluvias significativas.

En la tarde, se esperan aguaceros con actividad eléctrica sobre toda la vertiente del Caribe y también en la vertiente del Pacífico.

Para la noche, se pronostican cielos de dispersos a nublados en el Caribe, sin lluvias. En el Pacífico, podrían registrarse aguaceros con actividad eléctrica en el centro y sur de Veraguas y Chiriquí.

Las condiciones marítimas serán favorables en ambos litorales. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 21 °C, mientras que las máximas estarán entre 30 °C y 33 °C.

Los índices máximos de radiación ultravioleta se mantendrán entre niveles altos y extremos.