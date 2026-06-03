$!Procuraduría solicita audiencia múltiple contra 73 reclusos por fuga masiva en La Joyita

La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó formalmente una audiencia múltiple contra los primeros 73 privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita.

El acto judicial fue programado para realizarse a las 2:00 p.m., de este miércoles 3 de junio, enfrentando a los sindicados por la presunta comisión del “delito contra la Administración de Justicia, en la modalidad de Evasión”.

Este proceso legal es el resultado directo de las acciones operativas tras registrarse una “fuga masiva de privados de libertad”. De acuerdo con la institución, las capturas de estos evadidos han estado a cargo de la Policía Nacional, lo que activa de inmediato la intervención y litigación de las Fiscalías Especializadas del área metropolitana de la provincia de Panamá.

Paralelo a este grupo, las autoridades judiciales confirmaron que el alcance de las pesquisas es aún mayor. La PGN informó que actualmente “se mantienen más de 15 investigaciones en curso relacionadas con estos hechos”, y detalló que los próximos aprehendidos bajo esta línea investigativa serán remitidos e igualmente “presentados ante los tribunales de garantías del Órgano Judicial”.

Asimismo, el Ministerio Público enfatizó que todo el procedimiento se está ejecutando “en estricto apego al debido proceso penal”.