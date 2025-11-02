Nacionales

Presidente Mulino rinde homenaje a los próceres de la patria

Presidente Mulino rinde homenaje a los próceres de la patria
ML | Durante los actos en el Cementerio Amador.
Redacción Web
02 de noviembre de 2025

Este domingo, 2 de noviembre, el presidente José Raúl Mulino rindió homenaje póstumo con una ofrenda floral en el Cementerio Amador, al mausoleo del primer presidente de Panamá, Manuel Amador Guerrero, en el Día de los Difuntos.

“Hoy, 2 de noviembre, recordamos con respeto y gratitud a quienes partieron, pero siguen presentes en nuestra memoria y en cada paso que damos por Panamá”, comentó el mandatario en su cuenta de X.

Mulino agregó que, “su legado nos inspira a seguir trabajando con firmeza por un mejor país”.

El Presidente estuvo acompañado de ministros, viceministros y autoridades municipales.

El señor Adolfo Ahumada, fue el designado por el presidente Mulino, como orador de fondo para este acto protocolar.

Tags:
patria
|
Homenaje
|
Romería
|
Dia de los Difuntos
|