Presidente Mulino resalta el valor del folclore panameño en el Festival de la Mejorana 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó este domingo 27 de septiembre en la 74.ª edición del Festival Nacional de la Mejorana en Guararé, provincia de Los Santos, donde compartió con autoridades y pobladores de la región durante la emblemática festividad.

El mandatario estuvo acompañado por ministros, viceministros, directores de entidades públicas, diputados y residentes locales, quienes disfrutaban del encuentro cultural en la residencia del ministro de Educación, Ventura Vega. La actividad fue amenizada por la agrupación del destacado músico Ornilo Moisés Cortez García, conocido popularmente como “Colaquito Cortez”. “Me alegra mucho estar otra vez aquí en la fiesta. Me alegra siempre estar con ustedes y oír al gran Colaco”, expresó Mulino.

El Festival Nacional de la Mejorana, que se celebra del 19 al 28 de septiembre de 2026, constituye una de las principales expresiones folclóricas del país y reafirma a la provincia de Los Santos como la cuna de las tradiciones panameñas.