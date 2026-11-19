El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó este jueves 19 de noviembre a República Dominicana, donde participará como panelista en la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe (WGS-LAC), que se desarrolla los días 20 y 21 de noviembre.

Mulino intervendrá este viernes 20 de noviembre, a las 9:30 a.m. (8:30 a.m. hora de Panamá), en un panel presidencial junto a su homólogo dominicano, Luis Abinader, bajo el tema “Los Gobiernos y la Nueva Geografía de las Oportunidades”.

El encuentro abordará asuntos como la competitividad regional, las inversiones estratégicas, la innovación, los nuevos corredores económicos y la prosperidad compartida.

Como parte de su agenda, el mandatario panameño también participará en una mesa redonda de alto nivel, en la que los jefes de Estado y de Gobierno expondrán sus prioridades nacionales y visiones estratégicas de desarrollo.

Además, tiene previstas dos reuniones bilaterales: una con Sheikh Shakhboot Bin Nahyan, ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Noora Alkaabi, ministra de Estado de esa misma cartera; y otra con el primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, Natalio D. Wheatley.

La cumbre reúne alrededor de 400 participantes, entre ellos representantes de 120 empresas e instituciones del sector privado, inversionistas y organismos internacionales.

Entre los asistentes figuran el presidente de Bolivia, Nasry Asfura, de Honduras; Philip Davis, primer ministro de Bahamas; Mark Phillips, primer ministro de Guyana; María José Pinto, vicepresidenta de Ecuador, y Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador.

También participan el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin; la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais, y la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, Noemí Espinoza Madrid.

Por Panamá, acompañan a Mulino la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez-Acha, y el ministro del Canal, José Ramón Icaza. Ambos ministros participarán como expositores el sábado 21 de noviembre.